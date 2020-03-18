18 Mart Şehitleri Anma Ve Çanakkale Zaferinin 105. Yılı sade bir tören ile kutlandı

Tüm dünyayı saran koronavirüsü salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl sadece çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Edremit Kaymakamlığı, Tugay Komutanlığı ve Edremit Belediyesi tarafından şehitlikte çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. İlçe Müftülüğü tarafından şehitler için dua edilmesinin ardından şehitlerin mezarına karanfiller bırakıldı.

Alınan karar doğrultusunda, şehitlikte gerçekleştirilen "Çelenk Sunma Töreni" hariç, planlanan diğer programlar ve etkinlikler iptal edildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; "Bugün, Türk savaş tarihinin altın harflerle yazıldığı Çanakkale Deniz Zaferinin 105. Yıldönümü. Bugün vatan için, millet için kutsal saydığımız değerlerimiz için canlarını feda eden ölümsüz kahramanları, şehitlerimizi anma günü. Bizler vatanın bölünmez bütünlüğünü, Türk Milletinin bağımsızlığını her şeyin üstünde tutarak canlarını feda eden ölümsüz kahramanlarımızın hatıralarını gururla anılan kahramanlıklarını bize bırakmış oldukları tüm emanetlerini büyük bir onurla ve gururla sonsuza kadar koruyacağımız ve yaşatacağımıza söz veriyoruz. Bugün, ay yıldızlı bayrağımızın altında huzurlu, güvenli yaşıyorsak ve geleceğe umutla bakıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz.”dedi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanı P.Alb. Osman Aytaç ve Edremit Belediye Başkan V. Özkan Saka, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer, İlçe Jandarma Komutanı V. İsmail Uysal ve İlçe Müftüsü Ahmet Yayla katıldı.