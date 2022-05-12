18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Manyas Emniyet Amirliği ekiplerinin yakın takibi sonucu Bandırma Ağır Ceza İlamat masasınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama TCK 188/3 suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.Y.K isimli şahıs uzun süren takip sonrası yakalandı. Manyas Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen A.Y.K mahkemece tutuklanarak Bandırma T tipi kapalı cezaevine konuldu.

Yine Manyas Emniyet Amirliği ekiplerince son üç günde güveni kötüye kullanma suçundan aranana O.Ü, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan aranan H.K, konut dokunulmazlığını, ihlal eden ve 30 ay kesinleşmiş cezası olan C.İ yakalanırken, mahkemece tutuklanarak, Bandırma kapalı cezaevine konuldu.