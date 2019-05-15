19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri başladı

Balıkesir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Balıkesir'de Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinliğe Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Akan, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, öğretmen ve öğrenciler katıldılar. Bir çok etkinliğin yer aldığı kutlama programının finalinde 19 Mayıs Pazar günü sabah saat 9.00'da Gençlik Yürüyüşü düzenlenecek. Gar önünde başlayan yürüyüş Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla sona erecek ve kutlama programı daha sonra Kurtdereli Spor Salonunda devam edecek.