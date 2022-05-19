19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı Havran'da coşkuyla kutlandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Havran 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından protokol üyeleri, vatandaş ve öğrencilerin bando eşliğinde gençlik yürüyüşüyle Muzaffer Leman Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde tören alanına geçmesiyle devam etti. Programa Havran Kaymakamı Enver Özderin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Gençlik Spor İlçe Müdür V. Abdurrahman Beşbaş, kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Gençlik Spor İlçe Müdür V. Abdurrahman Beşbaş günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Program şiirlerin okunması, 2021 yılı Artistik Jimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonu öğrencilerin hazırlamış olduğu jimnastik gösterisi, tekvando gösterileri, liseli ve geleceğimizin gençleri anasınıfı öğrencilerinin hazırladığı halk oyunları gösterileri, Atatürk'ün Gençliğe hitabesinin okunması ve Gençliğin Atatürk'e cevabıyla Havran gençliğine yakışır bir şekilde gerçekleşti.

Program Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle liseli öğrenciler arasında düzenlemiş olduğu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödül ve başarı belgelerinin verilmesiyle son buldu.