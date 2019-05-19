19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı. Bu yıl Milli Mücadelenin başlangıcının 100'üncü yılına denk gelen kutlamalarda 625 öğrenciden oluşan koro Askeri Bando eşliğinde marşlar söyledi.

Sabah saatlerinde Gençlik Yürüyüşüyle başlayan kutlamalar daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile devam etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Kurtdereli Spor Salonu'nda yapıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “19 Mayıs; Düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcım aldığı gündür” diye konuştu.

Kurtdereli Spor Salonu'ndaki kutlamalarda Balıkesir'deki ortaokul ve liselerde eğitim gören 625 öğrenciden oluşan koro askeri bando eşliğinde “Gençlik Marşı” ve “Biz Atatürk Gençleri” isimli marşları seslendirdi. Kurtdereli Spor Salonu'ndaki yüzlerce kişi de marşlara eşlik etti. Öğrencilerin seslendirdiği marşların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki sporcular gösterilerde bulundu.

Gerektiğinde canınızı verin, ama milletinize halel getirmeyin

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Tarih, hem bir ibret vesikası, hem de bir kuvvettir, güçtür. Milletler tarihlerinden aldıkları güçle yaşar, gelecek tasavvurlarını buna göre şekillendirirler. İnsan tarihinde sadece geçmişini, yani ne olduğunu değil, aynı zamanda istikbalini de, geleceğini de arar. Dolayısıyla, bir milletin kendi gücünün, benliğinin farkına varması, yani özgürleşmesi ancak tarihinin farkına varmasıyla mümkündür. Kendi tarihine yabancılaşanlar, rüzgârın önündeki bir yaprak misali; savrulmaktan kurtulamazlar.

Şanlı tarihimizde 19 Mayıs, milletimiz için çok önemli, çok müstesna bir yere sahiptir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının; Samsuna ayak basmalarıyla istiklal meşalesi yakılmış, bu ışık Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara ile tüm Anadolu'ya dalga dalga yayılmıştır. 19 Mayıs; Düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcım aldığı gündür. Bu tarih, bugün üzerinde barış, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu gündür. 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı direnişini ortaya koyduğu, özünden aldığı güçle, topyekûn bir varoluş mücadelesi başlattığı gündür. Evet, bugün ya istiklal, ya ölüm nidalarıyla vücut bulan bu milletin, varlık ile yokluk mücadelesinin başladığı gündür. 19 Mayıs, Çanakkale'de başlayan tüm zorluklara, yoksulluklara rağmen, Birinci Dünya Savaşı boyunca sönmeyen, asla pes etmeyen bir milletin yeniden diriliş mücadelesidir.

Sevgili gençler; şunu asla unutmayın: 19 Mayıs ruhu, bizim, bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. Birlikte yürümenin, zorluklara hep beraber karşı durmanın, azimle, inançla, kararlılıkla mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir. Tüm yokluk ve sıkıntılara rağmen milletimizin nasıl 7'den 70'e bir özgürlük mücadelesi verdiğini bugün çok daha iyi anlayabiliyoruz. Bu bakımdan 19 Mayıs'a sahip çıkmak, 19 Mayıs'ın ruhuna, özüne, ilkelerine, ideallerine, hedeflerine sahip çıkmaktır. Biliyoruz ki, sizin özgüveniniz, sizin azminiz bu ülkenin en büyük teminatıdır. Unutmayın, sahipsiz olan memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Siz sahip çıktığını sürece bu vatan batmayacak, bu milletin fertleri arasına nifak girmeyecektir.

Sevgili Gençler, sizler yaşlarınız gereği birçok terör eylemlerinden, 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar pek çok tarihî olaya şahitlik ettiniz. 19 Mayıs 1919'a göre hesaplarsak sadece geçtiğimiz 100 yılın muhasebesi bile bize şu gerçeği gösteriyor ki; bayrağımızın gönderde özgürce dalgalanabilmesi, ezanlarımızın semalarımızdan eksik olmaması, vatanımıza namahrem eli değmemesi için millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutmak zorundayız. Bu ilkeleri namusunuz bilerek sahip çıkmanız gerekiyor. Gerektiğinde canınızı verin, ama milletinize halel getirmeyin Çünkü bunlar gittiğinde artık esaret prangalarıyla hapsedilmiş olan canınızın da bir önemi kalmayacaktır" diye konuştu.

Kutlamalara Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Fikret Şahin'in yanı sıra protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.