İhlas Haber Ajansı

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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bandırma'da coşkuyla kutlandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde milli mücadelenin 103.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde milli mücadelenin 103.yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı kutlandı.


Türk ulusunun bağımsız ve özgür yaşama kararlılığının göstergesi olan Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor bayramı Gençlik Hizmetleri ilçe Spor Spor Müdürü Hüseyin Elüstü günün anlam ve önemine binaen Cumhuriyet Meydanında ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve istiklal marşının okundu.


Günün anlam önemini belirten konuşmasını gerçekleştiren Gençlik Hizmetleri ilçe Spor müdürü Hüseyin Elüstü gerçekleştirdi.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler, günün anlam ve önemi hakkında şiirler okudu. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Gençliğin Ata'ya Cevabı, halk oyunları gösterisi, taekwondo Gösterisi, şiir okunması ve BİLSEM Öğrencileri tarafından müzik konserinin ardından tören sona erdi.

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