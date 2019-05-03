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19 Mayıs Halı Saha Turnuvaları'nda şampiyonlar belli oldu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen halı saha futbol turnuvası maçları sona erdi.


2019 yılı "Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı" etkinlikleri kapsamında Bandırma Liseler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi. 10 okuldan 110 sporcunun katıldığı ve 3 grup olarak Bandırma Gelişim Spor Halı Saha Tesislerinde oynanan turnuvada yarı final ve final maçlarının sonucunda dereceler belli oldu. Buna göre takımlar bazında EnerjiSA Fen Lisesi birinci olurken Fair Play ödülünü de Kemal Pireci Anadolu Lisesi kazandı. Dereceye giren sporcular ödüllerini 17 Mayıs Cuma günü Barış Manço Kültür Merkezinde düzenlenecek "Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Ödül Töreni" programında alacaklar.

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