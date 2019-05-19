19 Mayıs Manyas'ta kutlandı

Manyas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. yılı coşkulu bir şekilde kutlandı.

Atatürk Anıtına İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Kudret Egen'in öğrenciler ile birlikte çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

19 Mayıs törenleri Spor salonunda Anadolu Lisesi öğrencisi Bilgi Ege Murçak gençlik adına konuşma yaparken “Temeli 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir” dedi. Ata'nın Gençliğe hitabesi Anadolu Lisesi öğretmeni Fahri Şahin tarafından okunurken, gençliğin cevabı ise öğrenci Rıdvan Genç tarafından tüm öğrencilerle birlikte söylendi. Etkinlik daha sonra karate, kick box takımlarının gösterileri, Anadolu Lisesi, Salur Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu ve Manyas MYO halkoyunları ekiplerinin gösterileriyle devam etti ve ödül töreniyle sona erdi. Törenlere Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barçin, kurum amirleri STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.