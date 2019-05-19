19 Mayıs Marşı'nı işaret diliyle okudular

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı törenlerle kutlandı. Gençler, törende işaret dili ile 19 Mayıs Marşı'nı okudu.

Tören, Cumhuriyet Meydanı'ndan Şehit Hamdibey Meydanı'na gençlik yürüyüşü ile başladı. Sabah saat 09.45'te başlayan yürüyüşte Türk bayrakları eşliğinde yürüyen gençler, hep bir ağızdan Gençlik Marşı'nı okudular. Törenlerin ikinci kısmı ise Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda gerçekleştirildi. Edremit Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fethi Bilge ve sporcular tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Programın üçüncü ayağı ise Edremit Körfez Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fethi Bilgi'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından jimnastik gösterileri yapıldı. Şiirlerin okunduğu programda, spor müsabakalarında ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de kupaları ve ödülleri verildi. Etkinlikte öğrencilerin işaret dili ile söyledikleri 19 Mayıs Marşı ise büyük alkış aldı. Halk oyunları gösterisinin ardından program sona erdi.

Törenlere Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.