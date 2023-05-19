19 Mayıs tatilini fırsat bilen tatilciler Midilli'ye koştu

Hafta sonunun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'yla birleşmesini fırsat bilerek tatilini Yunanistan'ın Ege'deki adalarında geçirmek isteyenler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde yoğunluğa neden oldu.

İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelenler, hudut kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yüzlerce metre uzayan kuyruklar nedeniyle ek seferler koymak zorunda kaldı.

Yıllardır Midilli ile Ayvalık arasında karşılıklı seferler düzenleyen turizmci Eşref Jale yaptığı açıklamada, 19 Mayıs tatili için Midilli başta olmak üzere Ege'deki birçok Yunan adasına yoğun talep olduğunu söyledi.

Midilli-Ayvalık arasında yolcu taşımacılığı yapan firmaların ek seferler düzenlemek zorunda kaldıklarını belirten Jale, “40 yıllık tecrübeli bir turizmci olarak söylüyorum. Bugüne kadar hiçbir 19 Mayıs'ta Ayvalık hudut kapısından dışarıya bu kadar yoğun bir çıkış yoktu. Arkadaşlarla istişare ettiğimizde bu durumun pandemi sürecinin sona ermesine ve içinde bulunduğumuz seçim stresini biraz olsun üzerlerinden atmaya yönelik olduğunu düşünüyoruz. Bu yoğunluğun nedenini tespit edebilmek biraz da zor. Bu durum bizim gibi acenteler için ekonomik anlamda tabiî ki memnuniyet verici” dedi.

Ayvalıklı turizmcilerden Öztürk Turhan da, yoğun iş temposu nedeniyle büyük şehirlerde bunalan çalışanların, 3 günlük tatili en iyi şekilde değerlendirmek istediğini, bu yüzden de Yunanistan'ın Ege'deki adalarının ekonomik olması başta olmak üzere, tatilcilerin yabancı bir ülkeyi görmek istemesinin yanı sıra tatilin 3 gün olmasının talebi arttırdığını vurguladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle karşılaştıkları yoğunluktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Turhan, “Şu anda 4 ayrı firmaya ait 4 feribot Yunanistan'ın Midilli Adası'na yaklaşık bin 500 tatilciyi götürecek. Bu yoğunluk Cumartesi ve Pazar günü de sürecek. Bunun için de firmalar olarak ek seferler düzenledik. Midilli -Ayvalık arasında karşılıklı seferler düzenledik. Her iki taraftan da yoğunluğumuz var. Bu yoğunluklar hem Ayvalık hem de Midilli esnafına ekonomik anlamda memnuniyet verici getiriler sağlıyor” diye konuştu.

3 günlük tatil, tatilciler için fırsat oldu

Tatilcilerden Mehmet Ali Sicim 19 Mayıs tatilini ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek istediğini ifade ederek "Bugüne kadar Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki pek çok adasını gezdik. Midilli Adası'nı görmemiştik. Şimdi ise bu güzel adayı görmeye gidiyoruz. Türkiye'de Tatil yapmak ekonomik anlamda bizi biraz yorduğu için tatil fırsatlarını Ege Adaları'ndan yana değerlendirmek durumunda kalıyoruz." dedi.

Yunanistan'ı görmeyi çok istediğini aktaran ve İstanbul'dan geldiğini kaydeden tatilcilerden İbrahim Naybant ise 3 günlük tatilin kendileri için fırsat olduğunu ve arkadaşlarıyla birlikte tercihlerini de ilk defa gideceği Midilli Adası'ndan yana kullanmaya karar verdiklerini kaydetti.

Tatilcilerden Gökhan Şahin ise Midilli Adası'nı daha sakin olduğu için tercih ettiklerini ancak, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndaki uzun kuyruğu görünce sakinliğin artık Midilli Adası'nda da kalmadığını düşünmeye başladığını vurgulayarak, Ege'deki Yunan adalarının ekonomik anlamda Türkiye ile hemen hemen aynı fiyatlara sahip olduğunu söyledi.

Öte yandan, yoğun kalabalık nedeniyle Deniz Hudut Kapısı yakınındaki tüm otoparklar tatilcilerin araçlarıyla adeta doldu taştı.