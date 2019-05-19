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19 Mayıs törenlerine engelli lise öğrencisi damga vurdu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve spor Bayramı, tüm ülkede olduğu gibi Balıkesir Kepsut’ta da coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve spor Bayramı, tüm ülkede olduğu gibi Balıkesir Kepsut'ta da coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs törenlerine engelli lise öğrencisinin halk oyunu gösterisi damga vurdu.


Bu yıl 100.Yılı gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kepsut Anadolu Lisesi 1. Sınıf öğrencisi Tansu Bilgiç tekerlekli sandalyesi ile birlikte halk oyunu oynadı. Okul arkadaşları ile birlikte sergiledikleri halk oyunları törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşlarda büyük ilgi ve coşku ile izlendi. Gösteri sonrası engelli lise öğrencisi Tansu Bilgiç Kaymakam Murat Atıcı, Belediye Başkanı İsmail Cankul başta olmak üzere tüm protokolden ve vatandaşlardan tebrik ve kutlama aldı.


Kepsut'ta düzenlenen 19 Mayıs törenlerine Kaymakam Murat Atıcı, Belediye Başkanı İsmail Cankul, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Durmuş, Gençlik Spor İlçe Müdürü Şerif Bayar, Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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