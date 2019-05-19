19 Mayıs'ın 100. yılı Havran'da kutlandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde milli mücadelenin 100. yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Milli Mücadelemizin 100. yılında Havran 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Havran Anadolu Lisesi bahçesinde devam etti.

Programa Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran Gençlik ve Spor Müdürü Apturahman Beşbaş, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Havran Gençlik ve Spor Müdürü Apturahman Beşbaş günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Havran Gençlik ve Spor Müdürü Apturahman Beşbaş'ın konuşmasından satır başları şu şekildedir. “19 Mayıs sadece Milli kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil! Türkiye Cumhuriyeti devletinin çağdaş değerlerle yeni dünya sahnesindeki yerini almasının adıdır. Bugünümüzün, yarınlarımızın bekçileri milli ve manevi değerlerimizi koruyan umudumuz hayallerimiz olan siz Türk gençlerinin adıdır 19 Mayıs. Unutmayınız ki siz Mustafa Kemal Atatürk'ün eserlerinin temel taşısınız. Mustafa Kemal Atatürk siz Türk gençlerinin zekâsına yurt sevdasına bu ülkede büyütüp omuzlarınızda yükselteceğine inanarak bugünü sizlere armağan etmiştir. Gerçekten vazgeçilmez gücümüz olan milli iradenin yaşatılması için hepimize özelliklede 19 Mayıs'ın gerçek sahibi olan siz gençlere büyük görevler düşüyor. Unutmayınız ki her 19 Mayıs'ta gönülden gönüle elden ele ülkemizi dolaşan şanlı bayrağımız rengini siz evlatlarının damarlarındaki asil kandan almaktadır.”

Bayram programı Atatürk'ün Gençliğe hitabesinin okunması ve Gençliğin Atatürk'e cevabının hep bir ağızdan coşkuyla söylenmesinin ardından şiirlerin okunması, öğrencilerin hazırlamış step gösterisinin izlenmesi, öğrenciler arasında ki yarışmalar, tekvando ve güreş gösterilerinin düzenlenmesinin ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Programın son kısmında Havran'da yapılan spor şenliğinde centilmen davranışları nedeniyle mavi kart almaya hak kazanan öğrenciler Havran Kaymakamı Şeref Aydın ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy tarafından ödüllendirildi.