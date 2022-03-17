1915 Çanakkale Köprü açılışı öncesi 69 kırsal mahalleye Şehitler Abidesi yapıldı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, Çanakkale Savaşında Şehit olanların isimleri Abide haline getirildi. Kırsal 69 mahalleye yapılan Abidelerdeki isimler 150 yıllık nüfus kayıt defterinden 3 yıllık bir çalışmayla ortaya çıkarılıp abideye yazıldı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü ve 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışı nedeniyle, 69 kırsal mahalleye Çanakkale Şehitlerinin isimlerinin yer aldığı Abideler inşa edildi. Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu tarafından yapılan Abidelerde yer alan Bigadiçli Şehitler, 150 yıllık nüfus kayıt defterinden 3 yıllık bir çalışmayla tamamlandı. Yapılan Anıtlar hakkında bilgi veren Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, "Bu vatanı bize yurt etmek, işgalden kurtarmak için canını verenleri şükran ve minnnetle anıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferinde açılışını gerçekleştireceği 1915 Çanakkale Köprüsü öncesi böyle bir projeyi hayata koyduğunu belirten Avcu, "Türkiye Cumhuriyeti, Atalarımızın bize emanet ettiği vatan toprağı üzerinde dünyanın en büyük köprüsünü kuruyor. Bu köprünün açılışı münasebetiyle biz de burada tekrar şükran ve minnet duygularımızla şehitlerimize sahip çıktık, onları yad ettik" şeklinde konuştu.

Bigadiç'in 50 bin nüfusu ve 69 mahallesi olduğunu söyleyen Avcu, "Bu şehitlerimizin isimlerini bir bir, 3 senelik bir çalışmanın neticesinde, tarihçiden oluşan, sosyal bilimciden oluşan, belediyemizin imkanlarıyla mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak bulduk. Bütün cuma namazları sonrası, teravih namazları sonrası ailelerine ulaştık ve bu kayıtları aldık. 69 mahallemize 74 adet Anıt diktik. 350 tane şehidimize ancak ulaşabildik. Bugün bulunduğumuz yerde de bu gördüğünüz Abideleri yaptık. Buraya gelerek İstiklal Marşımızı okuyor, saygı duruşumuzda bulunuyoruz. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Projede görev alan 4 Eylül Ortaokulu Müdürü Hasan Şayık ise "Bigadiç'teki 69 mahalleyi tarayarak oradaki geçmiş insanların Çanakkale Savaşına katılıp katılmadığını tespit edebilmek için sözlü uygulamalar yaptık, kütüklere ve soy kütüklerine ulaştık. Bu çalışmanın sonucunda Balıkesir'in Bursa ilinden sonra Çanakakkale savaşında çok şehit verdiğini öğrenmiş olduk. Bigadiç ilçesinin de şehit veren ilçelerinden en fazla olanı olduğunu tespit etmiş olduk" dedi.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun öncülüğünde 69 kırsal yerleşim bölgesine Abide yapıldığını söyleyen, "Yaklaşık 107 yıl önce bu gördüğünüz memleketin, bu kadim memleketin evlatları Ağustos 1914'de seferberlik ilanı ile birlikte hepsi Çanakkale'ye koşmuşlar. Tabi bizim bulduğumuz sayı çok sembolik bir sayı gibi. Daha çok binlercesi var öyle biliyoruz. Bizim ulaşabildiklerimiz bunlar. Kendimde bir Çanakkale şehidi torunu olarak bu çalışmada görev almaktan gurur ve onur duydum. 107 yıl önce bu vatan toprağının bağrında şehit düşen Atalarmızın hepsinden Allah razı olsun, ruhları şad olsun" dedi.