1965 meşale aynı anda yandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırmaspor Taraftarlar Derneği tarafından her sene 10 Mayıs'ta geleneksel olarak düzenlenen "10.5 Bandırmalılar Günü” kutlandı.

Bandırma Cumhuriyet Meydanı Mendirek ve Sahil şeridinde toplanan binlerce kişi, Bandırmaspor'un kuruluş tarihi olan 1965 yılı nedeniyle saat 22.30'da aynı anda 1965 adet meşale yaktılar. Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, "2018-2019 sezonu gerçekten zor bir sezon geçirdik. 10 yıldır Bandırmaspor hedefleri yukarıda olan bir takımdı. Bu sene siyasi atmosferin ve mali krizin olması zor bir sezon yaşattı. Maddi olarak çok sıkıntılar çektik. 10 Mayıs Bandırmalılar günü, uzun zamandır gerçekleştiriyoruz. Bandırmaspor Fethiyespor 'la gerçekleştirdiği kritik maçın son 6. Dakika 3.lige düşmüştü ve son dakikalarda 2.figte tutunmayı başardık. Bandırmaspor için tarihi bir maç oldu. Bu anlamlı günde tüm Bandırmalılar, sahile akın etti. Bu özel gün Bandırmaspor için hayırlı geçer, önümüzdeki sezonlarda bu gibi sıkıntılar yaşanmaz. Bandırmaspor her zaman hedefi olan bir takımdır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Sahil boyunda gerçekleşen kutlamalar sonrasında taraftarlar tezahüratlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Kutlamalar olaysız bir şekilde dağıldı.