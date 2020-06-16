İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2. El Oto Pazarı hareketli başladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde korona virüs pandemisi nedeniyle bir süredir kurulmayan 2.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüs pandemisi nedeniyle bir süredir kurulmayan 2. El Oto Pazarı uzun bir aradan sonra ilk kez açıldı.


Pandemi kısıtlamaları çerçevesinde Mart ayında kapılarını kapatan 2.El Oto Pazarı uzun bir aradan sonra yeniden açıldı. Sıfır araç piyasasında beklemeler yüzünden ikinci el araç piyasasına ilgi oldukça arttı. 2. El Oto Pazarında ilk gün olması nedeniyle çok yoğun ilgi olmadığını belirten vatandaşlar araç fiyatlarının son 15 gün içinde yükseldiği ifade ettiler.


Vatandaşlar yeni araç alacaklara ileri tarihlere gün verildiğini belirterek " Beklemek istemeyen vatandaşlar ikinci el araba piyasasına yöneldiler. Bu da fiyatların son 15 gün içinde hızla artmasına neden oldu. Bir de bankalar faizleri indirince araba piyasasına ilgi fazlasıyla arttı" dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.