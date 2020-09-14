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2 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliğinde yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Narkotik Suçlar ile Mücadele Grup Amirliğinde yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen, A.Ö. ve N.T. İsimli şahısların yakalanması ve ikametlerinde arama yapılması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. ve N.T. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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