20 öğrenciye internet donanımlı tablet dağıtımı yapıldı

Manyas Kaymakamlığına ilk etapta gönderilen ve kendinden sim karta sahip tabletler öncelikli olarak, internet erişimine ulaşamayan öğrencilere verildi. Törende bir konuşma yapan Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya "Dağıtılan tabletleri uzaktan eğitim için kullanacaksınız, bu konuda velilerimize iş düşüyor, tabletleri ders için kullanmalarını takip etmelerini istiyorum. Önceliğimiz internetten yararlanamayan öğrencilerimiz oldu, internet erişimine ulaşamayan 92 öğrencimiz bulunduğunu tespit ettik. Milli Eğitim Bakanlığımız diğer tabletleri peyderpey dağıtacaktır. Ben öğrencilerimize tabletlerinin hayırlı olmasını ve başarı getirmesini diliyorum" dedi.