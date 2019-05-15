200 bin lira harcayarak spor salonuna dönüştürdüler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulu'nun sığınak katını onaran Kültür Eğitim Vakfı bu katı spor ve yaşam alanı haline getirdi.

Bandırma Kültür Eğitim Vakfı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Bandırma'ya eserler kazandırmaya devam ediyor. Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya Ortaokulunun sığınak katını onaran Kültür Eğitim Vakfı bu katı spor ve yaşam alanı haline getirdi. Kültür Eğitim Vakfı Başkanı Yavuz Demiralay ve yönetim kurulu üyeleri spor ve yaşam alanını basın mensuplarına tanıtarak açıklamalarda bulundular.

Bu proje için yaklaşık 200 Bin lira harcadıklarını ifade eden Vakıf Başkanı Yavuz Demiralay “Kaymakamımız Günhan Yazar Bey'in bizden katkı istemesinin ardından yönetim kurulu olarak hemen işe koyulduk. Bir fiil mesai yaparak kısa sürede burayı spor ve yaşam alanı şekline getirdik. Bu projede tüm kurumları çalıştırarak hem destek aldık hem de destek olduk. Örneğin oturma gruplarını Meslek Lisesi öğrencileri yaptı. Duvar görsellerini İstanbul'da yaşayan Bandırmalı öğrenci Selin Tataroğlu yaptı. Bu çok amaçlı spor ve yaşam alanı toplam 500 metrekare kapalı alanı kapsıyor. Burada masa tenisi masaları, yürüyüş bantları olacak. Tatari kaplı 160 metrekare alanda birçok branşta spor yapılabilecek. Yine yaşam ve spor alanının bir bölümünde halk oyunları ekipleri çalışabilirken, bir bölümünde okçuluk çalışmaları yapılabilecek" dedi.

“Okulun sığınak katında bu çalışmaları yaparken TOKİ Başkanlığı'nın, Okul Müdürlüğü ve Okul Aile Birliği ile beraber çalıştıklarını belirten KEV Başkanı Yavuz Demiralay “ Okula kazandırdığımız spor ve yaşam alanından sadece okulun öğrencileri yararlanmayacak. Eğitim saatleri dışında TOKİ'de yaşayan vatandaşlarımız da faydalanabilecek. O yüzden bölgeye de hareket kazandıracak bir eser ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. “ dedi.

Şehit Pilot Cemil Kaya Ortaokulu Müdürü Semih Sancar Çakan'da atıl durumda bulanan sığınak katının spor ve yaşam alanı haline getirilmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek "Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.