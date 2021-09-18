Balıkesir'in Bandırma İlçesinde 18 Eylül Dünya Temizlik günü nedeniyle Bandırma Belediyesi, Kent Konseyi, TEMA Vakfı'nın ortaklaşa düzenledikleri temizlik kampanyasında Atatürk Parkında temizlik yapıldı.

Bandırma'da çevre gönüllüsü öğrenciler ve vatandaşların katıldığı kampanyada Atatürk Parkı temizlendi. Belediye Başkanı Tolga Tosun, Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat ve TEMA Bandırma İlçe Sorumlusu Burak Uğur da çevreci gönüllülerle temizlik yaptı.

Bandırmalı vatandaşları çevre temizliğinde duyarlı olmaya davet eden Belediye Başkanı Tolga Tosun, " Bandırma Belediyesi olarak çevre temizliğine çok önem veriyoruz. Ekiplerimiz İlçemizin her noktasında temizlik yapıyor. Vatandaşlarımızdan da çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum ancak vatandaşlarımız duyarlı değil. Bugün burada dört kurum olarak temizlik yapıyoruz. Bu etkinliğe katılan tüm çevre gönüllüsü kardeşlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Temiz bir Bandırma için çalışıyoruz" dedi.

Etkinlikte 200 çevre gönüllüsü 90 poşet çöp topladı.