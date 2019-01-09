2018 Aralık ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda 16 bin 594 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre; aralık ayında Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 16 bin 594 oldu.

2018 yılı Aralık ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 156 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 2 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 158'e ulaştı.

2018 yılı Aralık ayında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 106 ton olarak gerçekleşti.