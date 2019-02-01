2019 yılının ilk koordinasyon toplantısı yapıldı

Balıkesir'de 2019 yılının 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yazıcı'nın açılış konuşmasıyla başlayan İl Koordinasyon Kurulu toplantısında; yatırımcı kuruluşların bir önceki döneme ait yatırım projeleri değerlendirilerek, yatırımcı kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Projelerin yürütülmesinde denetim ve takibinin sıklıkla yapılması konusunda yatırımcı kuruluşlara uyarılarda bulunan Vali Yazıcı, kurum müdürlerinden de eksik ve aksaklıklara zamanında müdahale edilmesini istedi.

Vali Yazıcı, "İşimizi güzel yapacağız ve çok çalışacağız"

Türkiye'nin yeni bir döneme, yeni bir yönetim anlayışına kavuştuğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Büyük işlerimiz var. Bu ülkenin birçok büyük projesi var. Ülkemiz devasa işlerini kısa süre içinde bitirebiliyor. Türkiye'nin kısa bir gelecekte hepimizin gönlünden geçen arzu ettiği, olmamız gereken noktada olacağına inanıyorum. Bunu hep birlikte başaracağız. Biz, Balıkesir ve çevresinden sorumluyuz. Biz, kendi işimizi düzgün yapacağız. En iyisini yapacağız. Halkımıza hizmeti sunarken en hızlı en kaliteli, en güvenilir ve en mutlu edici şekilde sunacağız. İşimizi güzel yapacağız ve çok çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız hep birlikte başaracağız. Bu ülkeye olan sevdanızı, sevginizi, bu millete olan sevginizi çalışarak göstermeniz gerekiyor. Bu bilinçle yolumuza daha hızlı koşarak devam edeceğiz. Biz de çocuklarımız da mutlu müreffeh bir ülkede yaşamaya devam edeceğiz. Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin yapılması sırasında, kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanarak yardımlaşmanın arttırılmasında kaynakların daha etkili, verimli, tasarruflu kullanılmasında kamu kurum ve kuruluş amirleri sorumluluk bilinci içinde görev yapacaklardır."dedi

Konuşmasının sonunda tüm kuruluşların yöneticilerine ve personeline teşekkürlerini ileten Vali Ersin Yazıcı, çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantı, kurumların bilgilendirme sunumları, kurumlar arası istişare, soru cevap bölümü ve koordinasyona ihtiyaç duyulan konularda kurum temsilcilerinin karşılıklı görüş alışverişiyle tamamlandı.