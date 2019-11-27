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2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0

Türkiye’nin ev sahipliğinde Balıkesir’de düzenlenen 2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Balıkesir'de düzenlenen 2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1. Raunt'ta mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, turnuvadaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.


Türkiye Voleybol Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonun ikici gün maçında Türkiye ile Bulgarsitan karşılaştı. Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılan maçta, taraftarların büyük desteğini gören Türkiye karşılaşmayı 25-14, 25-14, 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı. Maçın ardından taraftarlar tarafından tribünlere çağrılan milli takım oyuncusu Pelin Eroktay, arkadaşlarıyla beraber üçlü çektirdi.


Öte yandan şampiyonanın ikinci gün ilk maçında Sırbistan Yunanistan'ı 3-1 yendi.

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