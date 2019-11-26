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2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Yunanistan: 0

Türkiye’nin ev sahipliğinde Balıkesir’de düzenlenen 2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Balıkesir'de düzenlenen 2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1. Raunt'ta mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, turnuvadaki ilk maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.


Türkiye Voleybol Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye ile Yunanistan karşılaştı. Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılan maça, "Kadına şiddet insanlığa ihanettir" pankartıyla çıkan Türkiye, mücadeleyi setlerde 25-16, 25-15, 25-13 üstünlük sağlayarak 3-0 kazandı. Karşılaşmayı izlemek için tribünleri dolduran taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde milli takıma destek verdi. Maçın ardından taraftarlar tarafından tribünlere çağrılan milli takım oyuncusu Wilson, üçlü çektirdi.

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