2020 'Ömer Seyfettin' yılı oldu

Türk Edebiyatı'nın Önemli Hikayecisi Gönen'li Ömer Seyfettin'in ölümünün 100. yıldönümünde anılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla; “Ömer Seyfettin 2020” Yılı ilan edilmesi kararlaştırıldı.

“Ömer Seyfettin'in 2020” etkinliklerini Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gönen Belediye Başkanlığı ve Balıkesir Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği işbirliğinde, Balıkesir ve İlçelerindeki okullarda, Önemli konuklar tarafından konferanslar, panel ve sergiler düzenlenmesi yönünde Programlar hazırlandı. Bu kapsamda Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar Ömer Seyfettin'in hayatı, eserleri ve yaşamı hakkında materyeller hazırlayarak, öğrencilere Ömer Seyfettin tanıtılacak. Bu kapsamda ilk etkinlik 5 Mart 2020 tarihinde Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Konferans salonunda Yazar Metin Savaş, Prof. Dr. Salim Çonoğlu ve Dr. Bayram Yıldız'ın katılacağı 'Vefatının 100. Yılında Yaşayan Ömer Seyfettin' paneli olacak.

Ömer Seyfettin yılı etkinlikleri 2020 yılı boyunca panel,konferans, ünlü yazarların katılımı ile Balıkesir ve ilçelerinde vatandaş ve öğrencilerle paylaşılacak.