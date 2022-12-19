2022 yılı boyunca sokaktaki binlerce can dosta tıbbi müdahale

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokaktaki can dostlarına hizmet sunmaya devam ediyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in titizlikle özen gösterdiği konular arasında olan,2022 yılı boyunca sokakta yaşayan binlerce can dostu için seferber olan ekipler kısırlaştırmadan, kuduz aşısına, iç dış paraziter uygulamalara kadar birçok konuda başarılı operasyonlara imza attı.

Hayvan dostu Ayvalık Belediyesi, bünyesindeki veteriner hekimler tarafından, 2022 yılı boyunca bin 376 kedi ve 626 köpeğin kısırlaştırma operasyonu başarıyla gerçekleştirildi. 3 bin 700 sevimli dosta kuduz aşısı ve iç dış parazit uygulaması yapıldı.

Kısırlaştırma işlemleri için 0530 672 81 63 numaralı telefondan hayvan severlerin randevu alması gerekiyor. Belirtilen tarih ve saatte, hayvan severlerin getirdiği kediler ve köpekler kısırlaştırılıyor. Kısırlaştırmanın yanı sıra aşı ve gerekli olduğunda tedavileri yapılarak sokaktaki can dostlar ilgilenen kişiye teslim ediliyor.

Hijyenik bir ortamda veteriner hekimler tarafından yapılan müdahalelerde sokak hayvanlarına kısırlaştırma, karma ve kuduz aşısı, tedavi, iç dış parazit uygulamaları gerçekleştirildi. Hayvan severler Ayvalık Belediyesi'nin bu hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, vatandaşlarımızdan sokakta yaşayan hayvanlara hassas davranmalarını istiyor.