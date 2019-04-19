2023 Diriliş Nesli Sanat Sergisi ve Körfez İmam-Hatip Liseleri Kocaseyit ile buluşuyor etkinliği yapıldı

Balıkesir'in Havran Halk Eğitimi Merkezi'nin açtığı kursta üretilen Havran Mehmet Çalışır Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin filografi ve tutkala eserlerinin yer aldığı ve iki kurumun birlikte düzenlediği “2023 Diriliş Nesli Sanat Sergisi” Havran Kent Müzesi bahçesinde açıldı.

Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu'nun yaptığı açılış konuşmasının ardından Körfez Anadolu İmam-Hatip Liseleri Kocaseyitle Buluşuyor Etkinliği kapsamında Havran'da bulunan İvrindi Anadolu İmam-Hatip Lisesi Mehter Takımı mini bir konser verdi.

Serginin açılışının yapılmasının ardından protokol üyeleri ve misafirler sergiyi gezerek eserleri inceledi. Eserler hakkında öğrenciler ve kurs öğretmeni Havran Mehmet Çalışır Anadolu İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Sema Akıncı'dan bilgi aldılar.

Körfez Anadolu İmam-Hatip Liseleri Kocaseyitle Buluşuyor Etkinliği kapsamında Havran'a gelen Ayvalık, Burhaniye, Edremit, İvrindi Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri de sergiyi ve Havran Kent Müzesini gezdikten sonra Küllük Köprüsüne kadar süren kortej yürüyüşünün ardından Kocaseyit Mahallesini geçerek Kuran okuyup dualar ederek Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşıyı yad ettiler.

Sergi açılışında konuşan Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu “Bugün birkaç güzelliği birlikte yaşadığımız anlamlı bir gün. Belediyemizin büyük gayretlerle oluşturduğu Havran ve bölgemiz için önemli bir kültürel değer olan Havran Kent Müzesinin gölgesinde başka bir ifadeyle 100 yılı aşkın tarihi ile mimarimizin zarafetini sergileyen Hocazede Konağının bahçesinde bu anlamlı etkinliği gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz.

Bakanlığımızın 2023 Vizyonunun ve valiliğimizin BENGİ projesinin önemli hedeflerinden birisi de üreten, sosyal, kültürel, sanatsal beceriler edinmiş, entelektüel donanıma sahip, tarihini bilen ve ondan dersler çıkaran, medeniyetini tanıyan ve onu koruyan öğrenciler yetiştirmektir. Bu hedefe yürürken yine sayın valimiz himayelerinde yürütülen Sporda Yetenek 10'la Gelecek projesi ve Havran'da sayın kaymakamımız önderliğinde kurum ve kuruşların sıkı işbirliği ile devam eden Sporla Sağlıklı Gelecek Erdemli Gençlik Projeleri rehberlerimiz olmuştur. Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak vizyonumuzu “Sorumluluk bilincine sahip, sosyal becerileri gelişmiş, ülkemizin ilerlemesinde katkı sağlayacak, hayata hazır mutlu ve erdemli bireyler yetiştirmektir” şeklinde belirledik.

Tüm bunların doğrultusunda Havran Halk Eğitimi Merkezimiz kurduğu atölyeler ve açtığı kurslar ses getirmiş, başarılı sonuçlar elde etmiştir. Havran Mehmet Çalışır İmam-Hatip Lisesi de bu yolda ben de varım diyerek geçen yıldan beri öğrencilerine yönelik kurslar açtı. Bugün burada öğrencilerimizin Meslek Dersleri Öğretmeni Sema Akıncı nezaretinde bu yıl ki kurslarda ortaya çıkardığı Filografi ve Tutkala eserleri görme şansı yakalayacağız.

Ayrıca bugün aramızda komşu ilçelerimizden gelen öğretmen ve öğrencilerimiz var. Körfez Anadolu İmam-Hatip Liseleri Kocaseyitle Buluşuyor Etkinliği kapsamında bizlerle birlikte olan misafirlerimiz, İvrindi Anadolu İmam-Hatip Lisesi Mehteranının sunacağı mini konser ve sergimizin gezilmesinin ardından Kocaseyit Mahallemize geçerek Kuran okuyup dualar ederek o büyük kahramanı yad edecekler. Onun devletinden maddi bir beklentiye girmeden sürdüğü erdemli hayatının bize örnek olmasını; çalışkanlığının, vatan ve millet sevgisinin, tevazuunun neslimizde yaşamasını niyaz ediyorum.” Dedi.

Serginin açılışına Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Kurum Amirleri, Okul İdarecileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.