2023 İvrindi için üstyapı yılı olacak

İvrindi'ye yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Başkan Cengiz “2023 İvrindi'nin yılı olacak” dedi.

İller Bankası destekleri ve Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BASKİ kontrollü yürütülen çalışmalar ile ilçenin altyapı, kanalizasyon, İçmesuyu, yağmur tahliye hattı, evsel bağlantı gibi kronikleşen ve bunun yanında doğalgaz ile fiber internet altyapı yatırımları tamamlanan İvrindi merkezini sıcak asfalt, antik taş ve kilitli parke taşı döşeme işçiliğinin hummalı bir şekilde yürütüleceği bir 2023 yılı bekliyor.

Ana arterler sıcak asfalta kavuşacak

Yaklaşık 2 yıldır şehrin altyapı yenileme çalışmaları ile ilgili yolların kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Başkan Cengiz “İlçe merkezimizde hummalı çalışmalar yürüttük. Doğalgaz altyapısı hariç tüm çalışmalarımızı tamamladık. Doğalgaz da yüzde 97 düzeyindeyiz en kısa sürede tamamlayacağız. Tamamlanan altyapı çalışmaları ile birlikte ilçe merkezimizde yeni ve modern bir ulaşım ağı oluşturmak anlamında çalışmalar yürüteceğiz. Ana arterler; İlçemiz ana giriş kavşağından başlamak üzere merkeze uzanan 2 km'lik hat, Atatürk Meydanı, Coşkun Caddesi, Korucu Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Fatih Caddesi, Şafak meydanına uzanan yol ile birlikte Kınık Yolu, Sanayi yolu ile sanayi içi, okullar bölgesi, jandarma önü, devlet hastanesine uzanan yollar ve yolu 2023 yılı içinde sıcak asfalta kavuşmuş olacak. Toplamda m3 olarak değil de km bazında hesaplama yapacak olursak yaklaşık olarak ilçe merkezine 15 km sıcak asfalt serimi gerçekleştireceğiz.”

Sanatsal yollar kazandırılacak

Şehrimize peyzaj anlamında değer katacak yeniliklere imza atacağız diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Esnafın yoğun olduğu, halkın yaya olarak kullandığı merkeze yakın caddeler başta olmak üzere şu an restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü Gazi Evrenos İlköğretim Okulu civarına sanatsal yollar kazandıracağız. Begonit yani küp taş ile şehrimize estetik bir hava katacağız. Toplamda 30 bin m2 begonit (küp taş) döşeme işlemi gerçekleştireceğiz. Yayaların daha rahat yürüyüş yapabileceği, trafik akışının düzenli işlediği bir düzenleme gerçekleştireceğiz. Bu konuda teknik ekiplerimiz ile birlikte gerekli çalışmalar üzerinde yoğunlaştık. Gayemiz en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak ilçemize gelen misafirleri cezbeden, hoş görünüşle karşılayan bir ana giriş yoluna, trafiğin daha akıcı ve düzenli olduğu çevre düzenlemesine ve ilçemize yakışır mimari üstyapıyı halkımıza sunmak. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Sabrımızın sonu selamet dedik ve kazanan İvrindi olacak”

Tüm yollar yenilenecek

Tamamlanan altyapı çalışmaları sonrası şehrin her noktasının yenileneceğinin altını çizen Cengiz “ 2020 yılından bu yana İlçe merkezinde her sokakta minimum 5 kazı gerçekleşti. O sokakların tadilat yapılarak kullanıma sunulma şansı yok denecek kadar az. O yüzden sıfırdan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yürüteceğiz. Ekiplerimiz Ekim ayında Bedrettin mahallesinde çalışmalara başladılar ve 5-6 sokakta üstyapı çalışmalarımızı tamamladık. Yaklaşık olarak 500 bin m2 kilitli parke taşı döşeme işçiliği olacak. Uzun zamandır devam eden altyapı çalışmaları telaşımızı, artık şehir güzelleştirme çalışması ile taçlandıracağız. Sabrettiğimize değdiğini tüm ilçe halkımız ve ilçemize gelen misafirlerimiz görecek” dedi.