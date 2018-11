Karesi İlçesini geleceğe taşıyacak, Karesi'ye istikamet verecek fikirlerin ortak akılla şekillendirildiği ‘2023 Karesi Tasavvuru Çalıştayı' başladı.

Çalıştayda konuşan Başkan Yücel Yılmaz, "Karesinin gelecek tasavvuru ancak Karesili iradesiyle şekillenir, projelendirilir, yönetilir ve Karesi kızıl elmasına ancak kendi gücüyle ulaşabilir. Karesi değerleri taş duvarlarda değil, Karesililerin kalbinde, zihninde, aklında yaşar" dedi.

Karesi'nin dünü ve bugününü ortaya koyarak kültürü, mimarisi ve ekonomisiyle geleceğin şehrini inşa etmeye yönelik fikirler etrafında buluşulduğu 2023 Karesi Tasavvuru Çalıştayı, Karesi AVM'de şehrin kanaat önderleri ve STK'lardan oluşan odak grup toplantılarıyla başladı. Odak grup toplantıları 'Karesi'de Ekonominin Temelleri', 'Karesi'de Yaşam', 'Şehrin Kimliği' ve 'Karesi'nin Genişlemesi ve Kentsel Dönüşümü' başlıklarına yer verildi.

Yılmaz, “Projeler için 4 bin kişiye temas ettik”

Karesi'yi 2071'e taşıyacak kökleri, 2053'e ulaştıracak istikameti ve Karesi'yi 2023'e hazırlayacak projeleri araştırmak üzere 4 bini aşkın hemşehrilerle istişareler yaptıklarını anlatan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Kimileriyle anket, kimileriyle mülakat ve odak grup çalışmaları yapıldı. Nihayet çalıştayımızı da başlattık. Karesi'mizi geleceğe taşıyacak, Karesi'mize istikamet verecek ve Karesi'lileri kızıl elmasına ulaştıracak fikirleri ortak akılla şekillendirmek istedik. Zira Karesi gibi kadim şehirler, şehrin değerlerini yaşatanlarla birlikte yönetilir. Şehirlerin değerleri şehrin varlıklarını zenginliğe dönüştürecek bir irade varsa ortaya çıkar. Şehir iradesi ancak bir şehir tasavvuru ve bu tasavvuru hayata geçirecek bir istikamet ve projelerle tecelli edebilir" dedi.

“Temalar ve kavramlar odak grup çalışmalarında tartışıldı”

Bir şehrin geleceğini şekillendirecek projelerin bir kişinin hayali veya birkaç kişinin çalışmasıyla belirlenemeyeceğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, bir şehrin kaynaklarının, o kaynakların sahiplerinin beklentilerini hiçe sayarak harcanamayacağına vurgu yaptı. Bu nedenle Karesinin geleceğini önce şehrin kanaat önderleri, muhtarlarıyla konuştuklarını belirten Başkan Yılmaz, "Onların rehberliğinde oluşan çerçevelerle Karesi'lilere gittik ve bilimsel bir metotla 4 bin hemşehrimizin görüşlerini aldık. Her bir mahalle, her bir meslek ve yaş grubu için ayrı ayrı analizler neticesinde elde edilen temalar ve kavramlar onlarca hemşehrimizin katılımıyla odak grup çalışmalarında enine boyuna tartışıldı. Odak grup toplantılarında yeşeren fikirlerin daha somut önermelere dönüşmesini, saha çalışmalarında tespit edilen beklentileri karşılayabilecek yaklaşım ve de projelerin şekilleneceğini umuyorum. Paydaşlarımızla Karesi, topraklarının bereketini, şehrin merhametini, aile ocağının sıcaklığını, bilgeliğin asaletini koruyacak, kaynaklarını müktesebatı ve iradesiyle herkes için zenginliğe dönüştürecek, tarihte olduğu gibi gelecekte de bütün saygınlığı ve kudretiyle güzel ve huzurlu şehir olarak var olacaktır" dedi.

“Karesi köklü bir şehrin adıdır”

Başkan Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü, "Karesi, Batı Türk Devletlerine yön veren büyük şahsiyetler yetiştirerek zaferlere adını yazdırmış, ezelden gelen birikim ve değerlerini bugüne taşıyıp kültürüne her zaman sahip çıkmış bir milletin, kökü derinlerde olan o güzel şehrin adıdır. Karesili olmak muhteşem bir mirasın kudretiyle ama aynı zamanda tarihin ve coğrafyanın yüklediği kutlu davanın sorumluluğuyla yaşıyor olmaktır. Bu dava, ailemizde, komşumuzda mahallemizde, şehrimizde, ülkemizde hatta dünyada işlerin sulh ile çözülmesi huzurun ve barışın sürekliliğinin korunması davasıdır. Kavgadan uzak, temiz, sakin ve huzurun hüküm sürdüğü güzel bir şehri, güzel Karesiyi yaşatma ve daha ilerilere götürme davasıdır. İşte bu yüzden Karesinin gelecek tasavvuru ancak Karesili iradesiyle şekillenir, projelendirilir, yönetilir ve Karesi kızıl elmasına ancak kendi gücüyle ulaşabilir."

“Biz birer birer kulak veriyoruz”

Çalıştaylarımız aralıksız devam edecektir. Çünkü bir şehrin ilerlediğini görmek istiyorsanız, önce o şehrin değerlerinin sesinin yükselebilmiş olması gerekmektedir. Seslenişlerin her birisine birer birer kulak veriyoruz. Çok da uzak olmayan bir zamanda belediye faaliyetleri gerekirse her bir sokaktaki ailelerin meclislerinde tartışılarak şekillenecektir. Karesiyi Karesi yapan değerler bize yol gösterecek güçte ve yeterliliktedir. Biz Karesililere ve onun değerlerini koruyup gözeten her ferdinin yönetimde var olmasını istiyoruz. İşte tam da bu yüzden Karesi değerlerini sadece korumak ve teşhir etmek için değil, onları yaşamak anlayışı ile hareket etmek zorundayız. Biliyoruz ki karesi değerleri taş duvarlarda değil, Karesililerin kalbinde, zihninde, aklında yaşar. İnanıyor ve biliyorum ki; Karesi toprağının bereketinden, devlet kuran töresinden ve iradesinden aldığı güçle huzurun, sulhun ve zenginliğin güzel şehri olarak adını tarihler boyunca da yaşatacaktır."