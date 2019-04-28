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21 Uçurtma Şenliği Edremit'te yapıldı

Edremit Belediyesi Uçurtma Şenliği yoğun katımla 21.

kez Zeytinli Dalyan sahilinde gerçekleştirildi. Gökyüzü binlerce uçartma ile renklendi.


Bu yıl yirbirincisi düzenlenen Edremit Belediyesi Uçurtma Şenliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Uçurtma şenliğine binlerce kişi uçurtmaları ile katıldı. Edremit Belediyesi etkiniliğe katılan ve uçurtması olmayan çocuklara da uçurtma hediye etti. Dalyan sahili gün boyu adeta bir şenlik alanına dönüştü. Binlerce kişi etkinliklere katıldı gönüllerince uçurtma uçurdu. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve eşi Oya Arslan, katılımcı tüm çocuklarla tek tek ilgilenerek, onlarla birlikte oyunlara katıldı.


Gökyüzünün uçurtmalarla renklendiği şenlikte; en dik, en uzak, en özgün uçurtma kategorilerinde ve yumurta, çuval yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Başkan Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, belediye meclis üyeleri, CHP Edremit ilçe Başkanı Fatih Yılmaz, CHP Kadın Kolları Başkanı Neriman Çelik, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Yavuz tarafından verildi.

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