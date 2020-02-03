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22 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Balıkesir polisi son 1 ay içinde 242 uyuşturucu satıcısını yakaladı.


Balıkesir polisi uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız devam ediyor. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1.01.2020 - 31.01.2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 132 ayrı olayda 267 gram bonzai, 670 gram esrar, 120 gram skunk, 115 adet ecstasy, 374 uyuşturucu hap, 0,36 gram kokain, 64 gram metamfetamin ele geçirdi. Toplam 242 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 22 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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