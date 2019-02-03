23 bin öğrenci ders başı yapacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 23 bin 773 öğrenci ikinci yarıyıl için ders başı yapacak. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Şube Müdürü Hasan Delibey ile birlikte II. dönem için yapılan hazırlık çalışmalarını incelemek üzere okulları ziyaret edip inşaatı devam eden okullardaki son durumları yerinde inceledi.

Edremit Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunan Koç, sınıfları dolaşarak yapılan kantin çalışmalarını gözden geçirdi ve Okul Müdürü Orhan Koç'tan okulun durumu hakkında bilgi aldı. Ardından inşaat çalışmalarında sona gelinen 6 derslikli Kadıköy Zehra Baysal Anaokulunu ziyaret etti. 24 derslikli Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulunda Okul Müdürü Kural Eken ve inşaat yetkilileri ile görüştükten sonra Kadıköy Refii Terzioğlu İlkokuluna geçerek inşaatta gelinen son durum hakkında Okul Müdürü Nazan Özateş'ten ve inşaat yetkililerinden bilgi aldı. Son olarak Körfez Anadolu Lisesine ziyarette bulunan Koç, öğretmenler odasında yapılan boya ve tadilat çalışmalarını inceleyip Okul Müdür V. Serdar Bozdağ ile görüştü.

Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Koç “Tatil sürecinde, çocuklarımıza temiz, sağlıklı ve güvenli bir ortam sunmak adına sürekli bir gayret içerisinde olduk. Okullarımızdaki yapım ve onarım çalışmalarını yakinen takip ettik, gerekli düzenlemelerin yapılmasını, kurumlarımızın fiziki koşullarını iyileştirdik ve yeni eğitim dönemi için yapılan hazırlık çalışmalarını tamamladık. İlçemizde, öğretmenlerimiz ve 23 bin 773 öğrencimiz için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarıyılının ilk ders zili bugün çaldı. Okul öncesinde 2 bin 480, ilkokullarda 7 bin 148, ortaokullarda 7 bin 692 ve liselerde 6 bin 453 öğrencimiz, 18 Ocak 2019 - 4 Şubat 2019 tarihleri arasındaki yarıyıl tatilini tamamlayıp bugün ders başı yaparak yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşıyorlar. Tatil vesilesiyle ilk dönemin yorgunluğunu dinlenerek atan öğrencilerimiz, bugün ikinci yarıyıla daha zinde bir şekilde, azim ve heyecanla başladı. Bu dönem, özellikle lise ve üniversite adayı öğrencilerimiz için yoğun geçecek. Projelerimiz başta olmak üzere bu dönemde öğrencilerimizi sosyal hayata hazırlayacak olan program ve faaliyetlerimiz devam edecek. Geçmişini çok iyi bilen, bugününü çok iyi anlayan, geleceği için çok büyük hayalleri olan gençlerimizin iyi yetişmesinde özveriyle vazifelerini icra eden öğretmenlerimize yine büyük görevler düşüyor. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde, temel becerileri kazanmış, teknolojik ve bilimsel yenilikleri takip edebilen, millî ve manevî değerlerimize bağlı, evrensel değerleri tanıyan, sorun çözmeye odaklı, her bakımdan sağlıklı ve eğitimli nesiller yetiştirmek en temel görevimiz olmalıdır. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve tüm eğitim camiasına başarılı, sağlıklı ve huzur dolu bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum.” dedi.