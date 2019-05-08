23 Haziran İstanbul seçimleri için ilginç duyuru

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı öncesinde Edremit Belediyesi tarafından sosyal medyada yapılan duyuru ilgi çekti.

Edremit Belediyesi bölgede tatil yapacak ve yazlıklarında olacak İstanbullulara seslenerek, "Demokrasi tadilatı var. 23 Haziran 2019 Pazar günü kentimiz gelenindeki tüm sahiller, parklar, mesire yerleri, manzara noktaları, tarihi ve kültürel gezi alanlarında “Demokrasi Tadilatı” yapılacaktır. Tüm İstanbullu misafirlerimize duyurulur” dedi.

Sosyal medya paylaşımı sanal ortamda büyük ilgi çekti.