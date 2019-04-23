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23 Nisan bayramına dünya çocukları renk kattı

Manyas ilçesinde kutlanan 23-Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına Çin, Kırgızistan ve Bulgaristan’dan gelen çocuklar bayrama renk kattılar.

Manyas ilçesinde kutlanan 23-Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına Çin, Kırgızistan ve Bulgaristan'dan gelen çocuklar bayrama renk kattılar.


23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı Atatürk Anıtına çelenk sunulması sonrası spor salonunda devam eden törende Saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunması ile başladı. 23 Nisan törenlerine spor salonunda devam edildi. Çocuklar şiirler okudu ve halkoyunları gösterileri sunumu yapıldı.


Törenler de Manyas Belediyesi ve Anadolu Folklor Vakfının ortak çalışması ile Çin, Kırgızistan ve Bulgaristan gelen öğrenci gurupları ülkelerine ait gösterileri sundular. Törenlere Manyas Kaymakam Vekili Didem Dinç, Belediye Başkanı Tancan Barcin, kurum amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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