23 Nisan Edremit'te coşku ile kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin 99. kuruluş yıl dönümü ve Atatürk´ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Şehit Hamdibey Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı ve Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulunda düzenlenen programla kutlandı.

Edremit Şehit Hamdibey Meydanı´nda düzenlenen ve sunuculuğunu Kadıköy Leman Akpınar Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Canan Pezek'in yaptığı çelenk sunma töreninde öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Koç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çelenk töreninin sona ermesinin ardından kutlama programı, Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulunda devam etti. Sınıf Öğretmenleri Sibel Yüksel ve Ercan Şevik tarafından sunulan program, saygı duruşu ve Mevlana Ortaokulu Müzik Öğretmeni Zeynep İpek Kaya yönetiminde söylenen İstiklal Marşı ile başladı. Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulu Müdürü Özcan Öz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Program, öğrencilerin okudukları birbirinden güzel şiirler, anasınıfı gösterisi, zeybek oyunu ve müzikli gösterilerle devam etti. Beğeniyle izlenen halk oyunları gösterisi izleyicilerden büyük alkış topladı. Öğrenciler arasında sandalye kapma, yumurta taşıma, çuval yarışması ve halat çekme yarışması düzenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Edremit genelinde düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.

İlkokullar arasında düzenlenen resim yarışmasında Nihat Tansoy İlkokulu öğrencisi Beren Gülfırat birinci, Hamiyyet-Ferudun Sözen İlkokulu öğrencisi Derin Vera Dikbayır ikinci, Hamiyyet-Ferudun Sözen İlkokulu öğrencisi Farenfiz Fazliddinova üçüncü oldu. Salih Korkut Budaras İlkokulu öğrencisi Zeynep Kuru mansiyon ödülü aldı.

Ortaokullar arasında düzenlenen şiir yarışmasında Mevlana Ortaokulu öğrencisi İlayda Kaya birinci, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Yıldıray Ateş ikinci, Göbelezoğlu Ortaokulu öğrencisi Ayşe Berna Irgan üçüncü oldu. Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu öğrencisi Beyza Şibil mansiyon ödülü aldı.

Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa Çek, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Hayırsever Ayşe Büyükdalgıç'tan ödüllerini alan öğrencilerin oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları gözlendi.

Törenin sonunda Kardeş Okul Projesi kapsamında Kosova'dan gelen Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulunun kardeş okulu Mamuşa Anadolu İlk ve Orta Alt Öğretim Okulunun büyük alkış alan ve beğeniyle izlenen gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Törene, Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa Çek, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Hayırsever Ayşe Büyükdalgıç, siyasi parti temsilcileri, gaziler, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.