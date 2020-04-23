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23 Nisan Edremit'te sade bir tören ile kutlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı Korona virüs önlemleri kapsamında çelenk sunma töreniyle kutlandı.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı kutlaması Korona Virüs nedeniyle az katılımlı bir çelenk sunma töreniyle gerçekleştirildi.


Edremit Şehit Hamdi Bey Meydanında saat 10.15 de düzenlenen törende Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelengi sunuldu.


Çelenk sunma törenine; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Garnizon Komutanı V. Rizvan Çiper, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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