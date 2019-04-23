23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Spor Turnuvası ödülleri Edremit'te sahiplerini buldu

Balıkesir'in Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Spor Şenliği Turnuvaları”nın ödül töreni Edremit Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan ödül töreninde 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri kısa bir gösteri sundu. Ardından yarışmaların ödül törenine geçildi.

kategorisinde Mithat Fethi Dalgıç İlkokulundan Yunuscan Yörük, Ortaokul Küçükler kategorisinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Berkay Göbül ve Ortaokul Yıldızlar kategorisinde Mevlana Ortaokulundan Süleyman Enes Yıldırım “Gol Kralı” seçildi. Futbol Turnuvası'nda “En Centilmen Sporcu” Şehit Aydoğan Aydın Ortaokulundan Yiğit Çengeloğlu, Basketbol Turnuvası'nda “Sayı Kıralı” 75. Yıl Ortaokulundan Mert Erol, Voleybol Turnuvası'nda “En Centilmen Sporcu” Mevlana Ortaokulundan Gizem Türker, “En İyi Smaçörü” Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Işılay Şen, “En iyi Pasör” Şehit Aydoğan Aydın Ortaokulundan Sude Akgün seçildi. Derece alan sporcuların madalyaları 75. Yıl Ortaokulu Müdürü Muharrem Yenigün tarafından verildi.

Futbol Turnuvası'nda İlkokullar kategorisinde Akçay Yunus Emre İlkokulu, Ortaokul Küçükler kategorisinde Göbelezoğlu Ortaokulu, Ortaokul Yıldızlar kategorisinde Özel Mektebim Ortaokulu; Basketbol Turnuvası'nda ALÇEV Ortaokulu; Voleybol Turnuvası'nda 75. Yıl Ortaokulu Turnuva Dördüncüsü seçildi ve kupaları Edremit İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Hasan Delibey tarafından verildi.

Futbol Turnuvası'nda İlkokullar kategorisinde Nihat Tansoy İlkokulu, Ortaokul Küçükler kategorisinde 75. Yıl Ortaokulu, Ortaokul Yıldızlar kategorisinde Mevlana Ortaokulu; Basketbol Turnuvası'nda 75. Yıl Ortaokulu B Takımı; Voleybol Turnuvası'nda Mevlana Ortaokulu Turnuva Üçüncüsü seçildi ve kupaları Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge tarafından verildi.

Futbol Turnuvası'nda İlkokullar kategorisinde Şehit Hamdibey İlkokulu, Ortaokul Küçükler kategorisinde Şehit Aydoğan Aydın Ortaokulu, Ortaokul Yıldızlar kategorisinde Şehit Aydoğan Aydın Ortaokulu; Basketbol Turnuvası'nda Özel Mektebim Ortaokulu; Voleybol Turnuvası'nda Şehit Aydoğan Aydın Ortaokulu Turnuva İkincisi seçildi ve kupaları Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Koç tarafından verildi.

Futbol Turnuvası'nda İlkokullar kategorisinde Mithat Fethi Büyükdalgıç İlkokulu, Ortaokul Küçükler kategorisinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Ortaokul Yıldızlar kategorisinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu; Basketbol Turnuvası'nda 75. Yıl Ortaokulu C Takımı; Voleybol Turnuvası'nda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Turnuva Birincisi seçildi ve kupaları Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı tarafından verildi.

Derece alan öğrencilerin öğretmenler, okul idarecileri ve protokol ile birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafından sonra ödül töreni sona erdi.

Törene Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Koç, Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge, Edremit İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Hasan Delibey, okul/kurum müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.