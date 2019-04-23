23 Nisan valisi tören alanına 1978 model minibüs ile geldi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99'uncu yılında valilik koltuğuna oturan Dilek Erkurt, tören alanına Vali Ersin Yazıcı ile birlikte balonlarla süslenmiş 1978 Model karavan ile geldi. Balıkesir'in ilk bayan valisi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yunus Emre Ortaokulu Öğrencisi Dilek Erkurt kendisini karşılayan herkese üzerinde Türk bayrağı bulunan rozet hediye etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Balıkesir'de coşku içinde kutlandı. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın çelenk sunumuyla başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları daha sonra Atatürk Parkı'ndaki tören alanında devam etti. Atatürk Parkı'ndaki gösteriler öncesi valilik koltuğuna bir günlüğüne oturan Dilek Erkurt, Vali Yardımcısı olan Bilal Peltek ve Vali Ersin Yazıcı ile birlikte tören alanına 1978 Model Volkswagen minibüs ile gelerek herkesin bayramını kutladı. Balonlarla süslenmiş araçtan inen 23 Nisan Valisi Dilek Erkurt, kendisini karşılayan basın mensubu ve protokol üyelerine üzerinde Türk bayrağı bulunan rozet hediye etti. Erkurt burada yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920 gününün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından biz çocuklara armağan edilişinin 99'uncu yıldönümündeyiz. Bizlere bugünlere kazandıran insanları rahmetle anıyor, tüm ülkemizin bayramını onur, gurur ve kıvanç içerisinde kutluyorum" dedi.

Hep birlikte balon uçurdular

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla valilik makamına oturan Dilek Erkurt ve Vali Yardımcı olan Bilal Peltek'in karşılanmasının ardından Atatürk Parkı'ndaki kutlama törenine geçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın balonlarla karşılama yaptığı tören alanında daha sonra balonlar havaya uçuruldu.

Kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Elif Karabacak'ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu.

23 Nisan biz çocukların bayramıdır

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Elif Karabacak şunları söyledi:

"Bugün 23 Nisan 2019, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 99'uncu yıldönümü. Bu millet ve bu vatan için önemli bir dönüm noktasıdır 23 Nisan. İşgalci devletlerin baskısı altında görevini yerine getiremeyen Osmanlı Meclisi'nin yerine, bu milletin gerçek sesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihidir 23 Nisan. Ulusumuzun egemenliğinin önemli bir basamaktır 23 Nisan. Biz çocukların bayramıdır 23 Nisan. Atatürk çocukları çok seven, onlara değer ve önem veren bir liderdi. Cumhurbaşkanlığı sırasında gittiği yerlerde okulları ziyaret eder, çocuklarla yakından ilgilenirdi. Ülkenin ilerlemesinin çocukların en iyi şekilde yetiştirilmesiyle sağlanabileceğine inanan ve bu nedenle milli eğitim işleriyle yakından ilgilenirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, çocuklarımızın daha özgür bir ortamda yaşamasının gelişmesini sağlayacaktı. Kurtuluş Savaşı'nda canlarını gözlerini bile kırpmadan verenler, bunu vatanımızın geleceği için yapmışlardı. Bu memleketin geleceği de çocuklar değil miydi? Atatürk 'bu bayramı Türk çocuklarına armağan ediyorum' diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış sevincini çocuklarla paylaşmak istemiştir. Her yıl 23 Nisan günü tüm dünya çocuklarının imrenerek baktığı bir bayramı kutluyoruz. Sevinmek, eğlenmek, oynamak, hayatımızı doya doya yaşamak bizim hakkımızdır. Bugünleri bizlere armağan eden şehit ve gazilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır."

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencileri hazırladıkları gösterileri sundu.