24 Kasım Öğretmenler Günü Edremit'te kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler günü kutlamaları ilk olarak Şehit Hamdibey Meydanı'nda Atatürk Heykeline çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumu ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi. Çelenk sunma töreni ardından Şükrü Tunar Kültür Merkezine geçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın ikinci bölümünde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kutlama mesajı okundu. Daha sonra Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Şiirlerin okunmasının ardından göreve yeni başlayan iki öğretmen için yemin töreni gerçekleştirildi. Öğretmenler Günü nedeniyle yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışlarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Emekli öğretmenler adına yapılan konuşmanın ardından Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş emekli olan öğertmenlere Hizmet Şeref Belgelerini verdi ve yeni hayatlarında sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diledi. Kutlama öğrencilerin oratoryo gösterisi ve öğretmenlerin müzik dinletisi ile sona erdi. Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.