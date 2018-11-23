24 Kasım'a erken kutlama

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü bir gün önce kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Edremit İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, daire amirleri, öğretmenler ve bir grup öğrenci Şehit Hamdibey Meydanı'nda, düzenlenen çelenk sunma törenine katıldılar.

Törende Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlama töreni için Şükrü Tunar Kültür Merkezi'ne geçildi.

Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kutlama töreni, Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde devam etti. Düzenlenen törene Edremit İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Vekili Metin Tuncer, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama programında Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Koç, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmasında: “Biz Cumhuriyetiz, diyen saygıdeğer meslektaşlarım Sabırla bıkmadan, yılmadan, koşturan ve yorulmayan, ülkemin çocuklarının aydınlık ellerinden tutan, 6 asır boyunca dünyada huzur sağlayan ecdadın torunlarıyız. Kutsal bir vazifeyi icra ediyorsunuz. Sizler ailelerimizin size emanet ettiği çocukları adeta bir nakkaş titizliği ile işliyorsunuz.” dedi.

Emekli öğretmenler adına konuşmayı Öğretmen Mustafa Babür yaptı. Edremit İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç tarafından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi ve çiçek takdim edildi. Aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Edremit ilçe protokolü, resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışmaya katılarak dereceye giren öğrencilere ödüllerini vererek kendilerini tebrik etti.

Öğretmenlere hitaben konuşma yapan Edremit İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı: “Ülkemizin dört bir köşesinde çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, ideali doğrultusunda fedakarca çalışan tüm öğretmenlerimize milletçe şükran borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Görevleri başında olan öğretmenlerimize aileleriyle, sevdikleriyle ve öğrencileriyle sağlıklı, huzurlu ve başarılı yıllar dilerim. Öğretmenlerimiz sadece 24 Kasım Öğretmenler Gününde değil, her zaman değerli ve değerli olmaya devam edecektir.” dedi.

Program sonrasında Edremit İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve Edremit ilçe protokolü tarafından Edremit Körfez Anadolu Lisesi bahçesine şehit öğretmenler anısına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilen 50 adet fidan dikildi.