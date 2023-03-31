İhlas Haber Ajansı

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24 yıl hapis cezası hükümlüsü firari, Jandarma tarafından yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Jandarma JASAT timleri hakkında 24 yıl 4 ay hapis cezası hükümlüsü firariyi yakaladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Jandarma JASAT timleri hakkında 24 yıl 4 ay hapis cezası hükümlüsü firariyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Edremit ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) firari aranan şahısların yakalanması maksadı ile yapılan çalışmalarda; hakkında yağma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçların 24 Yıl 4 yıl 20 gün hapis cezası hükümlüsü H.E. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin takibi ile yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı adliyeden cezaevine sevk edildi.

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