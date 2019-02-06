25 öğretmene STEM eğitimi veriliyor

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında “Geleceğe STEM Zamanı Öğretmen Eğitimi” İlçe Milli Eğitim toplantı salonunda 4 Şubat tarihinde başladı. 5 gün boyunca devam edecek eğitim faaliyetine okullarında görev yapan farklı branşlarda 25 öğretmen katılıyor. Eğitim, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan Doç. Dr. Betül Timur ve Doç. Dr. Muzaffer Özdemir tarafından veriliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, yaptığı açıklamasında eğitim ile ilgili şunları ifade etti: “Eğitim faaliyetinden yararlanmak isteyen öğretmen sayımız oldukça fazlaydı. Bu bizi sevindiren bir gelişme oldu. Öğretmenlerimiz 21. yüz yıl becerilerini öğrenmek ve öğrencilerimizi bu becerilerle yetiştirmek istiyor. Fakat proje planlanırken eğitim maliyeti nedeniyle en fazla 25 öğretmenin eğitim alması planlandı. Bu nedenle komisyon oluşturularak belirlenen kriterler doğrultusunda seçim yapıldı. 25 öğretmenimize 5 gün sürecek bu eğitimden yararlanacak. Faaliyete katılan öğretmenlerimiz belirlenen takvim doğrultusunda okullarında çalışmalar başlatacak. Sene sonunda ilçemizde tüm okulların dahil olduğu bir STEM sergisi açmayı planlıyoruz. Projenin uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve katılan öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi.