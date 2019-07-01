25 yıllık kulüp sponsor bulamadı, ismi ve logosu değişti

Türk basketboluna 1994 yılından bu yana hizmet veren ve profesyonel ligde Balıkesir'in tek temsilcisi olan Banvitspor, ismini taşıdığı firma ile olan sponsorluk anlaşmasının tamamlanması ve firmanın anlaşmayı yenilemek istememesi üzerine ismini ve logosunu değiştirdi.

Banvit Basketbol Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yoluna yeni isim ve yeni logo ile devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana kazandığı başarılar ve güçlü organizasyonu ile kısa sürede Türk basketbolunun göz bebeği haline gelen Banvit Basketbol Kulübü, yoluna yeni isim ve yeni logo ile devam edecek. Tarihinde yeni bir sayfa açan kulübün yeni ismi Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü oldu. Kulübün resmi web sitesi adresi www.bandirmabk.com olarak hizmet vermeye devam edecek.

Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü ise aynı isimle Türk basketboluna hizmet ederek sporcu yetiştirmeye devam edecek.