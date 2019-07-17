28 Şubat mağduru SSK memurlarına KDK'dan yeşil ışık

Kamu Denetçiliği Kurumu, 28 Şubat 1997'de demokrasiye yapılan hukuk dışı müdahalenin ardından Sosyal Sigortalar Kurumunda memuriyetine son verilen 80 memura, 21 yıl sonra yeşil ışık yaktı. Devletin adaletle hakkaniyet anlayışından asla şüphe duymadıklarını ve mağdurlar arasında kendisiyle birlikte beş Balıkesirlinin de olduğunu belirten İrfan Duroğlu, haklarının en kısa sürede iade edileceğine inandıkları söyledi.

28 Şubat 1997'de yaşanan ve ‘Postmodern Darbe' olarak adlandırılan girişimle birlikte özellikle kamuda yaşanan haksızlıklardan birisi daha Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından hak ihlali olarak değerlendirildi ve mağdurlar için memurluğa dönüş yolu açıldı. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 6-7-8 Aralık 1996 tarihinde yapılan sınavlar neticesinde çok sayıda memur adayı, kurumun merkez ve taşra ünitelerine atandı. Personelin göreve başlamasını ardından yaşanan 28 Şubat darbesi ise bazı memurlar ve ailelerinin hayatını tümden değiştirdi.

80 memurun 5'i Balıkesir'den

O dönem yaşananları hukuk ihlali olarak yorumlayan İrfan Duroğlu, "28 Şubat sürecinde, her türlü baskı altında alınan ifadeler ve hayali senaryolardan başka dayanağı olmayan müfettiş raporları gerekçe gösterilerek benim de içerisinde bulunduğum, 5'i Balıkesir'den olmak üzere 80 personelin memuriyetine son verildi. Daha sonra yaşananlar ise her birimiz için ciltlerle kitap, seri filmler olur” dedi.

Sonrasında tam bir hukuk savaşı başlatan mağdurlar, İdare Mahkemeleri tarafından haklı bulunarak göreve iade edilmelerine rağmen, adalet dağıtmak yerine ideolojik kararlar vermeyi tercih eden Danıştay'ın ilgili dairesinin kararları ile yeniden kapının önüne konuldu.

21 yıldan bu tarafa bıkmadan, usanmadan haklarını aramaya devam eden mağdurlar, son olarak başvurdukları Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği karar ile umutlandı.

Sosyal hukuk devleti ve eşitlik vurgusu

Konuyu değerlendiren KDK, 4 Temmuz 2019 tarih, 2019/969 sayılı, 15 sayfalık kararında, mağdurları haklı görerek, “Sosyal hukuk devleti, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri gereğince başvuranların ve aynı durumda olanların memuriyete dönüşlerinin sağlanması ve geçmişe dönük haklarının verilmesi için mevzuat değişikliği çalışması yapılması amacıyla gerekli girişimlerde bulunulması hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na tavsiyede bulunulmasına” karar verdi.

Sosyal Güvelik Kurumu Başkanlığına karar hakkında işlem tesis etmesi için 30 gün süre veren KDK, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığını da bilgilendirdi.

21 yıl sonra aynı gün tebliğ edildi

Kararın memnuniyet verici olduğu olduğunu ifade eden İrfan Duroğlu, “15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yılını yaşadığımız bugünlerde verilen karar, bizleri fazlasıyla umutlandırdı. Kararın, ilk işten çıkarılma kararımızın verildiği 8 Temmuz 1998 tarihinden 21 yıl sonra aynı gün bizlere tebliğ edilmesi ise Allah'ın hikmeti olmalı” dedi.

“Sürece destek ve katkı verin”

KDK kararının uygulanması için gerekli düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılacağını belirten İrfan Duroğlu, “Şunu unutmamak gerekir ki ders alınmayan ve mağduriyetlerin giderilmediği her darbe, sonraki darbelere zemin hazırlar. Şimdi, benim gibi 80 kişi ve onların aileleri gelecek güzel haberi bekliyor. Başta Balıkesir olmak üzere tüm milletvekillerimiz ile kurum yetkililerini sürece katkı vermeye, bizlerin haklı, onurlu hukuk mücadelesine destek olmaya ve gerekli yasal düzenlemeyi en kısa sürede yapmaya davet ediyorum” dedi.