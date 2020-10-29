29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Edremit'te kutlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yıl dönümü düzenlenen törenler ile kutlandı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Edremit'te bir dizi program düzenlendi. Kutlamalar sabah saatlerinde Edremit Hükümet Konağı bahçesinde Kaymakam Turgay Ünsal'ın tebriklerin kabul etmesiyle başladı. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 19 Motorlu Piyade Tugayı Komutanı P. Alb. Fuat Kara, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın bayram tebriklerini kabul etti.

Tebriklerin hemen ardından protokol Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören alanına geçti. Burada program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi. Kaymakam Ünsal konuşmasında; “Kıymetli Edremitli Hemşehrilerim; Bugün, istiklal yolunda verilen şerefli mücadelenin şanlı bir zaferle taçlanışının 97'nci yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Yokluklar içinde varlık mücadelesi veren bir milletin azminin, inancının, birlik ve beraberliğinin neticesidir “Cumhuriyet”. Teba olmaktan kurtulup yurttaş olmanın kutlanışıdır Cumhuriyet. Cumhuriyetin ilanı milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Birlik ve beraberlik içinde “olmaz” denileni başardığımızın en büyük ispatıdır “Cumhuriyet”! Cumhuriyet Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez değerdir. Millet iradesinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının bütün dünyaya ilanıdır. Çanakkale'de, Sakarya'da dalga dalga yayılan diriliş ruhunun millet iradesiyle taçlandırıldığı bugün; millet olmanın, iri olmanın, diri olmanın verdiği gururun, sevincin, coşkunun zirveye çıktığı gündür. Hamd olsun ki; yedi düvele geçit vermeyen, haksızlıklara karşı dimdik duran, mazlumların yanında saf tutup bütün zalimlere meydan okuyan yegane millet, bizim milletimiz Türk Milletidir! Bizim gönül coğrafyamız, tarif edilemez. Bizim tarihimiz, sınırlanamaz. Zira bizim milletimiz her dem küllerinden doğan büyük ve güçlü bir millettir. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, “çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma” ideali oluşturma hedefinden, "Büyük ve Güçlü Türkiye" olma yolundan hiçbir şartta vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak, aziz milletimizin istiklalini muhafaza ve müdafaa etmek için bugün, dünden daha çok çalışacağız. Kıymetli Edremitli Hemşerilerim, Edremit'in aydınlık geleceği için ilçemizin kalkınmasına yönelik her gayret ve projeye hep beraber destek olmalıyız. Köklü bir geçmişe sahip olan Edremit'imizi el ele vererek bir gönül seferberliği ile aydınlık geleceğine birlikte taşıyacağız. Unutmamalıyız ki, geçmişini unutan milletler yıkılmaya, yok olmaya mahkûmdur. Bu nedenle; geçmişimizi unutmadan, geleceğe güvenle bakmak için daha çok gayret göstereceğiz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, bizden sonraki nesillere “Büyük ve Güçlü Türkiye” yi armağan ve emanet edeceğiz. Umuyorum ki Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı ve 15 Temmuz kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor ve gazilerimizi de saygı ve minnetle anıyorum. Bu duygularla bir kez daha Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünde başta Edremitli hemşerilerim olmak üzere, bütün milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutlarım. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun Edremit!” dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine istinaden şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.