3. İda Ultra Maraton Kazdağları'nda koşulacak

Türkiye'nin ilk ve tek kış ultra maratonu İda Ultra Maratonu, Balıkesir Edremit Belediyesi'nin katkıları ile 3. kez Kazdağları'nda gerçekleştirilecek. 4 ayrı parkurda koşulacak yarışa 20 ülkeden binden fazla sporcu katılacak.

Edremit ilçesinde düzenlenen ve Türkiye'nin ilk ve tek kış Ultra maratonu olma özelliğine sahip İda Ultra 01 Aralık tarihlerinde Kazdağları'nda koşulacak. Edremit Belediyesi'nin katkıları ile bu yıl üçüncüsü yapılacak İda Ultra Maraton'da sporcular 103 km'lik İda Ultra, 62 km'lik Half Ultra, 36 Km'lik Run Zeus ve 15 km'lik Kutupayısı Köy Koşusu adlı dört farklı parkurda mücadele edecek.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, düzenlediği basın toplantısı ile konu hakkında açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit'in artık kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile gündeme geldiğini belirterek, “Önümüzde ki hafta İda Ulta Maraton'a üçüncü kez ev sahipliği yapacağız. Sportif mücadelenin yanı sıra bu organizasyon bölgemizin kış turizmine de önemli katkılar sağlayacak. Binden fazla sporcu, organizasyon için geleceklerle birlikte yaklaşık iki bin kişiyi konuk edeceğiz” dedi. 3. İda Ultra Maraton'a 20 ülkeden binden fazla sporcu katılacak.

Üçüncü yılında alanında Türkiye'nin en büyük organizasyonlarından bir tanesi olmayı başaran İda Ultra'da sporcular dünyanın en büyük 2. oksijen kaynağı durumunda olan Kazdağları'nın, endemik bitki türleri, Zeus Altarı, tarihi Roma köprüsü, Şahin Deresi Kanyonu, yüzyıllardır ayakta duran tarihi köyleri, Sutüven Şelalesi, zeytin tarlaları, kaplıcaları ile doğal ve kültürel zenginliklerinin arasında koşacaklar.

Profesyonel ve amatör sporcuların yanı sıra engelli sporcularda mücadele edeceği maratonda 103 km'lik Half Ultra parkurununda yüzde 20'si Türk kadın sporcuların oluşturması da dikkat çekiyor.