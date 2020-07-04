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3 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu : 9 tutuklama

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 kişi Bandırma, İstanbul ve Bursa illerinde yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 kişi Bandırma, İstanbul ve Bursa illerinde yakalandı.


Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 şahıs yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bandırma Kom Grup Amirliği görevlileri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla Bandırma , İstanbul ve Bursa illerinde yapılan çalışmalarda 238,31 gr bonzai maddesi, 1,88 gr metamfetamin maddesi, 1 gr esrar maddesi, 2 adet sentetik ecza hap, 2 adet tabanca ve şarjörü, 5 adet tabanca dileği, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 87 adet fişek ele geçirildi. Ekipler uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 600 TL paraya el koyarken, gözaltına alınan 9 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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