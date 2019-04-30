3 kadının deniz macerası

Üç denizci kadın Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeniyle yelken açtıkları yolculukta Balıkesir'in Burhaniye ilçesine ulaştı.

19 Mayıs 2019'un 100. yılı dolayısıyla 23 Nisan'da Bodrum'dan yelken açan, Neşe Hasipek, Şule Kükrer ve Ceyda Güleçyüz'den oluşan Tutkumm ekibinin, 19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun'a ulaşarak ‘Yurtta barış, dünyada barış' ilkesiyle çocuk ve kadınların özgür, şiddetten uzak yaşaması gereğine dikkat çekmeyi amaçladığı öğrenildi.

Denizci kadınlar Didim, Kuşadası, Çeşme ve Dikili'den sonraki durağı olan Burhaniye'de Belediye Başkan Vekili Hasan Metin tarafından limanda çiçeklerle karşılandılar. Metin burada denizci kadınlara zeytin-zeytinyağı ve zeytin sabunu ürünlerinden oluşan bir hediye paketi sundu.

“Tutkumm'' ekibinin Bodrum'dan Hopa'ya uzanan yolculukları boyunca, 35 limanda konaklayacağı ve yaklaşık 2 bin 300 deniz mili seyahat edeceği öğrenildi.