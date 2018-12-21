3 katlı binanın iki katı alevlere teslim oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde 3 katlı bir binada çıkan yangında alevler ilk iki katı kül etti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Akçay Cemil Temel Mahallesi, Hızırreis Caddesi 427. Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın zemin katında sabah saatlerinde belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek üst daireyede sıçradı. Yangının ihbar edilmesinden sonra Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında iki katta da büyük maddi hasar meydana geldi.