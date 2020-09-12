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3 kişinin öldüğü çay bahçesi saldırısıyla ilgili davaya devam edildi

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir aile çay bahçesinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan 3 kişinin yargılanmasına devam edildi.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir aile çay bahçesinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan 3 kişinin yargılanmasına devam edildi.


Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde görülen tanıkların ifadelerine de başvurulduğu duruşmaya saldırıda ölen Selin Cebeci, Mehmet Solaklar ve Kenan Balkan'ın ailesi ve yakınları katıldı. Duruşmada, tutuklu sanıklardan Kader K., mahkeme sırasında hazır bulunurken, Erdem T. ve Ogün A.'nün ifadeleri ise bulundukları Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS bağlantısı ile alındı.


Saldırıda yakınlarını kaybeden 10 yaşındaki Selin Cebeci'nin babası Serkan Cebeci, “Ben, kızımın saçının bir teline zarar gelmemesi için elimden geleni yapardım. Şimdi onun saçından birkaç teli göğsümde taşıyorum” dedi. Saldırıda yakınlarını yitirenlerin aileleri, her üç sanıktan da şikayetçi olduklarını belirtti.


Yaklaşık 4 saat süren duruşma sonunda olayın sanıkları olarak yargılanan Erdem T., Ogün A. ve Kader K.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 3 Kasım 2020 günü saat 11.30'a ertelendi.

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