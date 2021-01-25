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3 metreyi aşan dalgalar sahilleri dövdü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde itibaren etkisini arttıran lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde itibaren etkisini arttıran lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akçay ve Altınkum sahillerini boyları 3 metreyi aşan dalgalar adeta dövdü. Dalgalar sahildeki evlere kadar ulaştı.


Edinilen bilgiye göre, sabahın ilk saatlerinde hızını artıran lodos fırtınası zaman zaman 90 kilometre hıza kadar ulaştı. Boyları 3 metreyi aşan dalgalar sahilleri adeta dövdü. Dev dalgalar Akçay sahilinde evlerin bahçelerine kadar ulaştı.


Akçay ve Zeytinli bölgelerinde su baskınları yaşandı. Düşük kodlu bölgeler ve alt geçitler sular ile doldu. Su dolu alt geçitten geçen sürücüler zor anlar yaşadı. Lodos ve aşırı yağış sebebiyle Akçay'da iki balıkçı teknesi su alarak battı.

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